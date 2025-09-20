Эксперт: Брюсселю важно «наказать» Россию, несмотря на убытки для ЕС
Евросоюз (ЕС) уже давно выбрал тактику, согласно которой он вводит ограничения, даже если они сопряжены с материальными потерями. Об этом заявил «Ведомостям» специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев.
По словам Трухачева, для Брюсселя крайне важно «наказать» Россию, даже если ценой этого будут убытки для всего объединения. Не исключением стал 19-й пакет антироссийских санкций. Помимо прочего, он несет в себе риски для ЕС. К примеру, попытка наказать китайских игроков за то, что они якобы помогают российскому ВПК, равно как и манипуляции с российскими активами могут привести к оттоку капитала из объединения.
«Тем не менее бюрократическая машина Брюсселя требует дальнейших ограничений, так что надеяться на то, что введения дальнейших санкций не случится, не приходится», – резюмировал эксперт.
19 сентября Еврокомиссия опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет санкций в отношении России. В частности, предлагается ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 г. и полностью запретить транзакции с нефтяными компаниями. Ограничительные меры затронут нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию.