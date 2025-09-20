Эксперт: Брюсселю важно «наказать» Россию, несмотря на убытки для ЕС

По словам Трухачева, для Брюсселя крайне важно «наказать» Россию, даже если ценой этого будут убытки для всего объединения. Не исключением стал 19-й пакет антироссийских санкций. Помимо прочего, он несет в себе риски для ЕС. К примеру, попытка наказать китайских игроков за то, что они якобы помогают российскому ВПК, равно как и манипуляции с российскими активами могут привести к оттоку капитала из объединения.