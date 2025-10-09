Венгрия не стала возражать против запрета на импорт российского СПГ в ЕС
Страны Евросоюза предварительно достигли согласия об ограничении поездок российских дипломатов в объединение, а также о запрете на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). При этом представитель Венгрии не возражал, когда послы обсуждали последний вопрос. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источник.
В то же время посол Словакии возразился против введения санкций в отношении РФ. Он объяснил это тем, что политика ЕС в области изменения климата нанесет ущерб автомобильной промышленности Словакии.
1 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит закупать российскую нефть. Он объяснил такое решение установленной ценой, которая ниже, чем у других стран. «Если мы купим их дороже, мы и продадим их дороже, и это обойдется венгерским семьям дороже», – добавил Орбан.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 сентября заявил, что никто не должен приказывать Братиславе и Будапешту, откуда им получать поставки нефти и газа. Он напомнил, что Словакия и Венгрия – суверенные страны, которые, согласно международному праву, принимают решения о своем энергетическом балансе.
26 сентября Орбан разместил запись беседы, на которой президент США Дональд Трамп заявил, что не будет винить Венгрию и Словакию за покупку российских энергоносителей, так как у них нет выбора. Премьер указал, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя. Он предупредил, что если отрезать Венгрию от российской нефти и газа, то экономика страны упадет на 4%.