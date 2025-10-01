Газета
Главная / Политика /

Орбан заявил, что Европа сильнее России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западная Европа ведет себя так, будто ей грозит опасность. В этой связи он призвал страны «не терять голову», поскольку РФ, по его мнению, слабее Евросоюза в экономическом и военном отношениях. Его слова передает Magyar Nemzet.

Орбан также отметил, что если бы в Венгрии сложилась ситуация с беспилотниками, подобная той, что произошла в Польше, «ответ был бы найден».

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт продолжит закупать российскую нефть. Он объяснил такое решение установленной ценой, которая ниже, чем у других стран. «Если мы купим их дороже, мы и продадим их дороже, и это обойдется венгерским семьям дороже», – добавил Орбан.

26 сентября Орбан разместил запись беседы, на которой президент США Дональд Трамп заявил, что не будет винить Венгрию и Словакию за покупку российских энергоносителей, так как у них нет выбора. Премьер указал, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя. Он предупредил, что если отрезать Венгрию от российской нефти и газа, то экономика страны упадет на 4%.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 24 сентября сообщил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит Трамп.

