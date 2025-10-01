Орбан заявил, что Европа сильнее России

26 сентября Орбан разместил запись беседы, на которой президент США Дональд Трамп заявил, что не будет винить Венгрию и Словакию за покупку российских энергоносителей, так как у них нет выбора. Премьер указал, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя. Он предупредил, что если отрезать Венгрию от российской нефти и газа, то экономика страны упадет на 4%.