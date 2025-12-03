ЕС предварительно согласовал регламент отказа от российского СПГ
Совет и представители парламента Евросоюза подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Целью решения обозначено создание устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС при сохранении безопасности поставок. Об этом говорится в сообщении европейского совета.
Постановление вводит поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России с полным запретом с конца 2026 г. и осенью 2027 г. соответственно.
Отмечается, что регламент является ключевым элементом программы REPowerEU по прекращению зависимости от российских энергоносителей.
20 октября совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 г. Решение было принято с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2028 г.
Подчеркивалось, что внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов». Исключением могут стать «некоторые особые возможности» для стран-участниц, не имеющих выхода к морю, на которые повлияли недавние изменения в маршрутах поставок.