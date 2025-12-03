ЕС предварительно согласовал регламент отказа от российского СПГ

20 октября совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 г. Решение было принято с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2028 г.