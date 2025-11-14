Венгрия подаст в суд на ЕС из-за решения отказаться от российского газа
Будапешт намерен обратиться в Европейский суд после решения ЕС отказаться от поставок российского газа, заявил премьер-министр Венгии Виктор Орбан. Его слова приводит AFP.
По мнению Орбана, принятое в Брюсселе решение является «очевидно незаконным» и противоречит базовым ценностям Евросоюза. «Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям. <...> Мы обращаемся в Европейский суд», – сказал он.
23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, направленных, в том числе, против энергетической инфраструктуры России. Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые меры предусматривают поэтапный запрет на импорт российского СПГ. Краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.