Венгрия подаст в суд на ЕС из-за решения отказаться от российского газа

23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, направленных, в том числе, против энергетической инфраструктуры России. Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые меры предусматривают поэтапный запрет на импорт российского СПГ. Краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.