Цены на газ в Азии выросли почти на 33% после атак на Ближнем Востоке
Цены на газ в Азии выросли почти на 33% на фоне атак на газовую инфраструктуру в Катаре и Иране. Об этом пишет Financial Times.
Азиатский бенчмарк Platts JKM достиг $25,412 за млн британских тепловых единиц (MMBtu), увеличившись на 32,79% за сутки, свидетельствуют данные S&P Global.
Bloomberg 18 марта писал, что цены на нефть и природный газ в Европе резко возросли после удара Ирана по крупному заводу по производству СПГ в Катаре.
17 марта Fitch Ratings сообщал, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обернуться для развитых экономик Европы и Азии ростом цен на энергоносители, ускорением инфляции и замедлением роста. По оценке агентства, подорожание энергоносителей уже создает давление на внутренний спрос и усиливает инфляционные риски. Наиболее уязвимыми к ним Fitch называет Италию, Великобританию, Японию и Францию.