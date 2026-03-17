Аналитики предупредили о рисках для экономик ЕС и Азии из-за войны в Иране
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обернуться для развитых экономик Европы и Азии ростом цен на энергоносители, ускорением инфляции и замедлением роста, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Основным каналом влияния на экономики станет рост цен на нефть и газ, что приведет к ускорению инфляции и снижению реальных доходов населения и спроса. Базовый сценарий Fitch предполагает, что цены на нефть Brent останутся на текущем уровне в марте, а затем снизятся до среднего уровня около $70 за баррель в 2026 г. Однако при альтернативном сценарии – $95–100 за баррель на протяжении всего 2026 г. – экономический рост в развитых странах замедлится, а некоторые экономики могут приблизиться к рецессии.
По оценке агентства, подорожание энергоносителей уже создает давление на внутренний спрос и усиливает инфляционные риски. Наиболее уязвимыми к ним Fitch называет Италию, Великобританию, Японию и Францию. При этом наибольшее негативное влияние на экономический рост ожидается в Южной Корее, Японии, Великобритании и Италии.
Агентство также отмечает, что правительства могут усилить меры поддержки населения и бизнеса на фоне роста цен, но это приведет к увеличению бюджетных дефицитов и долговой нагрузки. Дополнительное давление на экономики оказывает рост стоимости заимствований: доходности гособлигаций еврозоны уже увеличились, что в перспективе повысит расходы на обслуживание долга.
В Fitch подчеркивают, что при более длительном и масштабном конфликте риски для финансовой стабильности и кредитных рейтингов могут существенно возрасти.
16 марта The Wall Street Journal писала, что увеличение стоимости нефти и газа, вызванное военной операцией США и Израиля в Иране, может нанести серьезный ущерб экономике Европы, но европейские власти не располагают достаточными ресурсами для смягчения этого удара.