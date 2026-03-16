WSJ: у ЕС нет средств, чтобы смягчить удар от подорожания нефти и газа
Увеличение стоимости нефти и газа, вызванное военной операцией США и Израиля в Иране, может нанести серьезный ущерб экономике Европы, но европейские власти не располагают достаточными ресурсами для смягчения этого удара. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным газеты, государственный долг ряда европейских стран, включая Великобританию и Францию, достиг рекордных показателей за последние 60 лет. Процентные ставки по кредитам по всему континенту растут, а у бизнеса и домашних хозяйств нет финансовой подушки безопасности, созданной государственными выплатами во время пандемии COVID-19.
В 2022 г., когда цены на энергоносители в Европейском союзе резко возросли из-за отказа от российского импорта, правительства стран ЕС выделили миллиарды евро на поддержку населения и предпринимателей. В этот раз, как отмечает издание, у европейских правительств нет таких финансовых резервов.
Представитель руководства германской машиностроительной компании Claas Герхард Фрайтаг рассказал WSJ, что первый заметный эффект был зафиксирован в сфере логистики. В частности, по его словам, транспортные расходы значительно выросли. Как сообщил генеральный директор компании Ян-Хендрик Мор, энергетический кризис также негативно сказывается на аграрном секторе.
По мнению британского экономиста Нила Ширинга, если цены на нефть превысят $125 за баррель при их росте на 1%, европейская экономика может войти в рецессию.
Politico со ссылкой на опрошенных экспертов сообщало, что высокая стоимость нефти может сохраняться как минимум несколько месяцев после завершения военной операции США и Израиля против Ирана.
Глава дипслужбы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас 16 марта говорила, что приостановка движения судов в Ормузском проливе может грозить мировому рынку недостатком удобрений и продовольствия.