Каллас: закрытие Ормузского пролива может привести к дефициту продовольствия
Приостановка движения судов в Ормузском проливе может грозить мировому рынку недостатком удобрений и продовольствия, заявила глава дипслужбы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас на заседании Совета ЕС по иностранным делам.
«Ситуация в Ормузском проливе ведет не только к недостатку нефти, но и к недостатку удобрений, что может привести к недостатку продовольствия на мировом рынке», – сказала она (цитата по ТАСС). Таким образом, Каллас призвала европейские государства направить военные корабли на Ближний Восток для открытия акватории.
16 марта The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа в течение недели объявит о формировании коалиции стран для сопровождения судов в Ормузском проливе. Издание отметило, что Белый дом пока не принял решение относительно времени начала операции: до или после завершения боевых действий на Ближнем Востоке.
В тот же день The Telegraph писала, что британский премьер-министр Кир Стармер не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Трамп ранее призывал страны усилить военный контингент в акватории, чтобы предотвратить экономический кризис. По данным газеты, Лондон при этом рассматривает возможность отправки дронов для поиска мин в проливе.