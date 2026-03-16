WSJ: США объявят о создании коалиции для защиты судов в Ормузском проливе

14 марта WSJ писала, что Трамп был осведомлен о рисках перекрытия Ормузского пролива, но все же санкционировал военную операцию против Ирана. он рассчитывал на быструю победу американских вооруженных сил, подчеркнули авторы материала. Источники газеты отметили, что Трамп перед тем как дать согласие на операцию, обсудил с советниками возможные методы давления на Тегеран, включая требование открыть Ормузский пролив и использование военно-морского флота для сопровождения танкеров.