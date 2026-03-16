WSJ: США объявят о создании коалиции для защиты судов в Ормузском проливе
Администрация президента США Дональда Трампа запланировала объявление о создании коалиции стран для сопровождения судов в Ормузском проливе. Это может произойти в течение текущей недели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
При этом, по данным издания, Белый дом еще не принял решение относительно начала операции. Коалиция может заняться сопровождением судов до или после завершения боевых действий на Ближнем Востоке. WSJ подчеркивает, что многие государства, учитывая риски подобной операции, публично отказываются от участия в коалиции.
16 марта The Telegraph сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Речь идет о призыве Трампа усилить военный контингент в акватории для предотвращения экономического кризиса. Издание отмечало, что Лондон рассматривает возможность отправки дронов для поиска мин, но пока министры не готовы отправить военные корабли. Нежелание ответить на требование Трампа также выразили Франция, Германия и Южная Корея.
14 марта WSJ писала, что Трамп был осведомлен о рисках перекрытия Ормузского пролива, но все же санкционировал военную операцию против Ирана. он рассчитывал на быструю победу американских вооруженных сил, подчеркнули авторы материала. Источники газеты отметили, что Трамп перед тем как дать согласие на операцию, обсудил с советниками возможные методы давления на Тегеран, включая требование открыть Ормузский пролив и использование военно-морского флота для сопровождения танкеров.