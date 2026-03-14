WSJ: Трамп знал о риске перекрытия Ормузского пролива

WSJ: Трамп знал о риске перекрытия Ормузского проливаТем не менее, он дал старт военной операции, рассчитывая на быструю капитуляцию Ирана
Президент США Дональд Трамп был осведомлен о рисках перекрытия Ормузского пролива, но все же санкционировал военную операцию против Ирана, рассчитывая на быструю победу американских вооруженных сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Собеседники газеты отметили, что Трамп не сомневался в том, что американские войска смогут нанести Ирану решительное поражение. Перед тем как дать согласие на операцию, он обсудил с советниками возможные методы давления на Тегеран, включая требование открыть Ормузский пролив и использование военно-морского флота для сопровождения танкеров, сообщили источники WSJ.
Закрытие пролива рассматривалось как один из возможных сценариев, которые обсуждали советники Трампа и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн. На брифингах последний неоднократно заявлял, что США ожидали от Ирана использования мин, беспилотников и ракет для блокирования водного пути, отмечает издание.
По данным WSJ, Трамп сообщил своей команде Белого дома, что Тегеран, вероятно, капитулирует до закрытия Ормузского пролива.
Через Ормузский пролив осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – сжиженного природного газа (СПГ). Водный путь уже на протяжении почти двух недель фактически закрыт Ираном. Грузовой трафик упал на 90%.