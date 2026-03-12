Пентагон: транзит через Ормузский пролив открыт
Транзит судов через Ормузский пролив открыт, единственным препятствием выступают иранские обстрелы. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции.
«Единственное, что сейчас препятствует транзиту через пролив, – это обстрелы судов со стороны Ирана. Транзит через пролив открыт», – сказал он.
13 марта президент США Дональд Трамп призвал танкеры проявить смелость и пройти через Ормузский пролив. По его утверждению, США «потопили все корабли» Ирана. Примечательно, что накануне Иран нанес масштабные удары по нефтетанкерам как в проливе, так и в Персидском заливе. Также сообщалось о минировании этого маршрута.
The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писал, что США отправят военные корабли для сопровождения судов в Ормузском проливе.