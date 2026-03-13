WSJ узнала о переброске подразделения морской пехоты США на Ближний Восток

США направят на Ближний Восток экспедиционное подразделение морской пехоты на фоне эскалации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Обычно в состав такого подразделения входят около 2500 военнослужащих. По словам источников издания, запрос на переброску сил направило Центральное командование США, отвечающее за операции американских войск на Ближнем Востоке.

Собеседники газеты пояснили, что решение связано с действиями Ирана в Ормузском проливе. По их словам, атаки Тегерана фактически парализовали движение по стратегическому водному пути, что стало фактором давления на мировую экономику, привело к росту цен на энергоресурсы и создало серьезную военную и политическую проблему для президента США Дональда Трампа.

13 марта WSJ также писала, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей для сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив. До этого Трамп призвал нефтяные танкеры продолжать движение через пролив и «проявить смелость», заявив, что США «потопили все корабли» Ирана.

Иран объявил о блокировке Ормузского пролива после ударов США и Израиля. Остановка движения нефтяных и торговых судов привела к резкому росту цен на нефть на мировых рынках. Страны Персидского залива начали наращивать объемы хранения нефти, но свободные мощности хранилищ быстро сокращаются. С ночи 12 марта иранские силы активизировали удары по нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

