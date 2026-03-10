WSJ: США отправят военные корабли для сопровождения судов в Ормузском проливе
Пентагон может отправить к Ормузскому проливу новые военные корабли для сопровождения танкеров. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
«Даже с учетом дополнительных военных кораблей, американские силы не начнут сопровождение судов до тех пор, пока угроза со стороны Ирана не снизится», – отметили собеседники газеты.
WSJ отмечает, что через пролив обычно проходит 20% мировых поставок нефти. На обеспечение необходимой безопасности может уйти до месяца несмотря на то, что американские силы продолжают поражать арсенал ракет и беспилотников Тегерана.
13 марта президент США Дональд Трамп призвал нефтяные танкеры проявить смелость и пройти через Ормузский пролив. По его утверждению, США «потопили все корабли» Ирана. Заявление американского лидера прозвучало на следующий день после иранских ударов по судам в Ормузском проливе и Персидском заливе.
С ночи 12 марта иранские силы начали активнее наносить удары по нефтяным объектам по всему Ближнему Востоку. Тогда атакам подверглись шесть судов, включая два танкера, а также крупное топливное хранилище в Омане и топливные резервуары на севере Бахрейна. Атаки привели к скачку цен на нефть до $100 за баррель.