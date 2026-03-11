Reuters: Иран разместил мины в Ормузском проливе
Иран уже разместил около десятка мин в Ормузском проливе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Агентство отмечает, что это решение может осложнить возобновление работы пролива, который является важным маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа.
Накануне CNN сообщил, что Иран начал минирование Ормузского пролива. Источники телеканала заявляли, что у Ирана по-прежнему имеется от 80 до 90% малых судов и минных заградителей, поэтому страна вполне может разместить в проливе сотни мин.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что у Вашингтона нет данных о минировании пролива, но Вашингтон требует от Ирана очистить Ормузский пролив от возможных морских мин, если они есть.
11 марта Иран ударил по двум судам (под флагом Либерии и под флагом Таиланда), пытавшимся пересечь Ормузский пролив. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что «американские захватчики и их союзники не имеют права прохода» через пролив.