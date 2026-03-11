Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Иран разместил мины в Ормузском проливе

Ведомости

Иран уже разместил около десятка мин в Ормузском проливе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Агентство отмечает, что это решение может осложнить возобновление работы пролива, который является важным маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа.

Накануне CNN сообщил, что Иран начал минирование Ормузского пролива. Источники телеканала заявляли, что у Ирана по-прежнему имеется от 80 до 90% малых судов и минных заградителей, поэтому страна вполне может разместить в проливе сотни мин.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что у Вашингтона нет данных о минировании пролива, но Вашингтон требует от Ирана очистить Ормузский пролив от возможных морских мин, если они есть.

11 марта Иран ударил по двум судам (под флагом Либерии и под флагом Таиланда), пытавшимся пересечь Ормузский пролив. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что «американские захватчики и их союзники не имеют права прохода» через пролив.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте