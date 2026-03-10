CNN подтвердил начало минирования Ираном Ормузского пролива
Иран начал минирование Ормузского пролива, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, ознакомленных с отчетами американской разведки. Пока этот процесс не носит масштабный характер: в течение последних дней было установлено несколько десятков мин.
Источники в разговоре с телеканалом отметили, что у Ирана по-прежнему имеется от 80% до 90% малых судов и минных заградителей, поэтому страна вполне может разместить в проливе сотни мин.
10 марта телеканал CBS News со ссылкой на источники также сообщал, что разведка США получила информацию о начале минирования пролива. Как подчеркнули авторы материла, эти действия могут полностью заблокировать движение танкеров через пролив, где проходит около 20% мировых поставок нефти.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет данных о минировании, однако Вашингтон требует от Ирана очистить Ормузский пролив от возможных морских мин, если они есть.
Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде 4 марта сообщил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. Он подчеркнул, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным в этой акватории.