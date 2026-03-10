Трамп потребовал от Ирана убрать мины из Ормузского пролива
США потребовали от Ирана очистить Ормузский пролив от возможных морских мин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Если Иран установил какие-то мины в Ормузском проливе, но у нас нет данных о том, что это произошло, то мы хотим, чтобы они были немедленно убраны», – написал он.
10 марта телеканал CBS News со ссылкой на источники в спецслужбах США сообщил, что американская разведка получила информацию о минировании Ормузского пролива Ираном. По данным телеканала, минирование может полностью остановить движение танкеров через пролив, где проходит около 20% мировых поставок нефти.
9 марта Трамп говорил, что увеличит силу ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. После этого секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани сказал, что пролив может стать тупиковым для «поджигателей войны».