Лариджани: Ормузский пролив станет тупиковым для «поджигателей войны»
Ормузский пролив либо будет открыт для всех, либо станет тупиковым для «поджигателей войны», заявил секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани.
«Ормузский пролив – это либо "пролив открытых возможностей" для всех, либо тупиковый пролив для поджигателей войны», – написал он в соцсети Х на разных языках, в том числе на русском.
9 марта президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить силу ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Он также допустил возможность атак по «легко уничтожаемым целям», после которых Иран, по его словам, «будет практически не в состоянии восстановиться». Американский лидер заявил, что в таком случае исламской республике грозят «смерть, огонь и ярость».
В ответ на это Лариджани заявил, что Иран считает пустыми его угрозы.
10 марта CNN со ссылкой на источник писал, что Тегеран запланировал ввести пошлины «на обеспечение безопасности» в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов стран, входящих в альянс с США.
Иран заблокировал Ормузский пролив после ударов США и Израиля. Остановка движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привела к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.