Лариджани: Ормузский пролив станет тупиковым для «поджигателей войны»

9 марта президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить силу ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Он также допустил возможность атак по «легко уничтожаемым целям», после которых Иран, по его словам, «будет практически не в состоянии восстановиться». Американский лидер заявил, что в таком случае исламской республике грозят «смерть, огонь и ярость».