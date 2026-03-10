CBS: разведка США узнала о начале минирования Ормузского пролива Ираном
Разведка США стала получать сведения о том, что Иран якобы начал минирование Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
«Агенты американской разведки начали получать данные, указывающие на то, что Иран предпринимает шаги по размещению мин в районе судоходного пролива Ормуз», – говорится в материале. По данным телеканала, такие действия могут полностью остановить движение танкеров через пролив, где проходит около 20% мировых поставок нефти.
9 марта президент США Дональд Трамп пригрозил, что увеличит силу ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. На следующий день секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани заявил, что этот пролив либо будет открыт для всех, либо станет тупиковым для «поджигателей войны».
10 марта телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что Тегеран намерен вводить пошлины «на обеспечение безопасности» в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов стран, входящих в альянс с США.