CBS: разведка США узнала о начале минирования Ормузского пролива Ираном

9 марта президент США Дональд Трамп пригрозил, что увеличит силу ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. На следующий день секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани заявил, что этот пролив либо будет открыт для всех, либо станет тупиковым для «поджигателей войны».