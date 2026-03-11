Газета
Политика

Иран атаковал два гражданских судна в Ормузском проливе

Ведомости

Иран ударил по двум судам (под флагом Либерии и под флагом Таиланда), пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает ISNA.

Корабль Express Room, «принадлежащий сионистскому режиму» и шедший под флагом Либерии, и контейнеровоз Mayuree Naree после игнорирования предупреждений военно-морских сил корпуса были поражены иранскими снарядами.

В КСИР заявили, что «американские захватчики и их союзники не имеют права прохода» через пролив.

Военные ведомства Таиланда до этого сообщили о повреждении сухогруза Mayuree Naree при воздушном ударе во время прохождения через Ормузский пролив. После атаки судно загорелось.

Тегеран блокирует акваторию из-за военных операций Израиля и США против республики. В первый день войны при американо-израильском ударе погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников.

