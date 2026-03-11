Таиландский сухогруз атакован в Ормузском проливе
Таиландский сухогруз Mayuree Naree подвергся воздушной атаке во время прохождения через Ормузский пролив и загорелся. Об этом сообщил официальный представитель военно-морских сил Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан, передают «РИА Новости».
По его словам, балкер водоизмещением около 30 000 т вышел ранним утром 11 марта из порта Халифа в ОАЭ. Атака произошла вскоре после выхода судна в Ормузский пролив, в результате чего в кормовой части начался сильный пожар.
Оперативный центр ВМС Таиланда связался с правительством Омана и посольством Таиланда в стране для организации поисково-спасательной операции. По данным ВМС Таиланда, из 23 членов экипажа удалось спасти 20 человек. Их доставили на территорию Омана. Поиски еще троих моряков продолжаются.
Источник и причины атаки пока не установлены. ВМС Таиланда заявили, что продолжают контролировать спасательную операцию и предпринимают меры для возвращения всех членов экипажа на родину.
11 марта Bloomberg писал, что грузовое судно получило повреждения после попадания снаряда в Ормузском проливе, на борту возник пожар. По данным центра, сигнал о происшествии поступил от неопознанного судна примерно в 11 морских милях к северу от побережья Омана. После попадания снаряда судно запросило помощь, экипаж начал эвакуацию.
10 марта телеканал CBS News со ссылкой на источники также сообщал, что разведка США получила информацию о начале минирования пролива. Как подчеркнули авторы материла, эти действия могут полностью заблокировать движение танкеров через пролив, где проходит около 20% мировых поставок нефти.