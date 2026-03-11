Bloomberg: грузовое судно поражено снарядом в Ормузском проливе

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ атакует израильские цели, а также военные объекты США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти.