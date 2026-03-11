Bloomberg: грузовое судно поражено снарядом в Ормузском проливе
Грузовое судно получило повреждения после попадания снаряда в Ормузском проливе, на борту возник пожар. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По данным центра, сигнал о происшествии поступил от неопознанного судна примерно в 11 морских милях к северу от побережья Омана. После попадания снаряда судно запросило помощь, экипаж начал эвакуацию.
В UKMTO рекомендовали всем находящимся в регионе судам соблюдать повышенную осторожность и сообщать о подозрительной активности.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ атакует израильские цели, а также военные объекты США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти.
11 марта The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп и его советники недооценили последствия военных действий против Ирана для нефтяного рынка и безопасности судоходства в Ормузском проливе. А телеканал CBS News со ссылкой на источники в американских спецслужбах сообщил, что Иран якобы начал минирование пролива. После этого Трамп потребовал от Тегерана убрать мины из Ормузского пролива.