NYT: Трамп и его советники просчитались с реакцией Ирана на военные действия
Президент США Дональд Трамп и его советники недооценили последствия военных действий против Ирана для мирового нефтяного рынка и судоходства через Ормузский пролив. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявления официальных лиц и источники в администрации.
По данным издания, накануне американо-израильских ударов Трамп преуменьшал возможные риски для энергетических рынков. Он называл их краткосрочной проблемой, которая не должна мешать цели по свержению иранского режима.
18 февраля министр энергетики США Крис Райт заявлял в интервью, что его не беспокоит риск перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке и возможная дестабилизация энергетических рынков. Некоторые другие советники президента в частных разговорах придерживались схожей позиции. Они отвергали предупреждения о том, что Иран может прибегнуть к экономическому давлению и перекрыть морские маршруты, через которые транспортируется около 20% мировой нефти.
После начала военных действий Тегеран пригрозил атаками на нефтяные танкеры. На этом фоне часть судоходства в регионе была остановлена, а мировые цены на нефть резко выросли.
В результате администрация Трампа была вынуждена срочно искать способы стабилизировать рынок и сдержать рост цен на бензин. При этом в конгрессе заявили, что у Белого дома нет четкого плана по разблокированию Ормузского пролива.
«Некоторые чиновники в администрации все более пессимистично оценивают отсутствие четкой стратегии по завершению конфликта. Но они стараются не высказывать свое мнение напрямую президенту, который неоднократно заявлял, что военная операция проходит успешно», – пишет издание.
11 марта телеканал CBS News сообщил со ссылкой на источники в американских спецслужбах, что Иран якобы начал минирование Ормузского пролива.
9 марта Трамп пригрозил увеличить силу ударов по Ирану «в 20 раз», если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через пролив. На следующий день секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что пролив либо останется открыт для всех, либо станет тупиком для «поджигателей войны».