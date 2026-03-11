NYT: Трамп и его советники просчитались с реакцией Ирана на военные действия

18 февраля министр энергетики США Крис Райт заявлял в интервью, что его не беспокоит риск перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке и возможная дестабилизация энергетических рынков. Некоторые другие советники президента в частных разговорах придерживались схожей позиции. Они отвергали предупреждения о том, что Иран может прибегнуть к экономическому давлению и перекрыть морские маршруты, через которые транспортируется около 20% мировой нефти.