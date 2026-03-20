Война с Ираном грозит глобальным кризисом аграрного сектора в начале посевной

Война с Ираном грозит глобальным кризисом аграрного сектора в начале посевнойЦены на удобрения быстро растут из-за кризиса на газовом рынке
Три недели блокады Ормузского пролива из-за идущей с 28 февраля войны США и Израиля с Ираном привели к резкому росту мировых цен на удобрения. Это следует из отчетов агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) и Центра ценовых индексов (ЦЦИ), которые есть у «Ведомостей». На этой неделе рост цен замедлился, но остался значимым.
По данным MMI на 19 марта, стоимость карбамида (азотное удобрение) в Бразилии на базисе CFR («доставка до порта») выросла до $600–680/т, в Мексике цены на том же базисе достигли $620–670/т, в Юго-Восточной Азии – $626–675/т. За неделю, заканчивающуюся 19 марта, цены увеличились на $43–78/т (на 7–12%).
Аммиачная селитра подорожала до $430–500/т на базисе CFR Бразилия и до $440–510/т на базисе FOb («с погрузкой на судно») Новый Орлеан (США). Рост цен за неделю составил $20/т (4%).
По данным ЦЦИ, на 16 марта на Ближнем Востоке цены на гранулированный карбамид выросли до уровня $650–715/т на базисе FOB (+10% к предыдущей неделе), в Египте – до $665–700/т (+5%). В Алжире цены на карбамид выросли на 5% до $725/т. В Иране котировка составила $525/т. В Юго-Восточной Азии цена выросла на 9% до $750/т. Неделей ранее ЦЦИ фиксировал удорожание карбамида в Египте на 36% к уровню последней недели февраля, на Ближнем Востоке – на 30%, в США – на 32%, в Юго-Восточной Азии – на 34%, в Бразилии – на 30%.
В последнем отчете аналитики ЦЦИ подчеркивали, что на фоне проблем с логистикой в Ормузском проливе информации о подтвержденных сделках на Ближнем Востоке и Иране нет. «Ведомости» ранее писали о том, что морское контейнерное сообщение со странами Персидского залива практически прекратилось, редко через пролив прорываются лишь танкеры с нефтью и нефтепродуктами (см. публикацию от 17 марта). Трудности есть и с проходом иных грузов, в частности удобрений.
Ключевой причиной роста цен на удобрения является блокада Ормузского пролива, поскольку страны Ближнего Востока являются их крупными производителями – через пролив идет треть мирового экспорта, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указывает, что через Ормузский пролив транспортируется около 40% азотных удобрений (21–22 млн т). По его оценке, Иран контролирует 12% мировой торговли азотными удобрениями, а базирующаяся в Саудовской Аравии компания Ma’aden обеспечивает 20% мирового предложения фосфорных удобрений.
По словам директора по исследованиям Института экономики и финансов Александра Белогорьева, Иран, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ обеспечивают 35% товарного экспорта карбамида и 32% – аммиака. Ключевым поставщиком азотных удобрений в регионе является Катар – на него, по оценке ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, приходится до 15% мировых поставок карбамида. Катар, как и другие государства региона, подвергается атакам – в ночь на 19 марта Иран в ответ на израильское нападение на свое месторождение газа обстрелял катарские объекты по производству сжиженного природного газа (СПГ). По словам Баранова, снижение предложения ближневосточного СПГ негативно влияет на производителей азотных удобрений в Южной Азии.
По данным аналитической компании «Эйлер», в 2024 г. Иран отправил на мировой рынок 5,8 млн т карбамида, Катар – 5,4 млн т, Саудовская Аравия – 4,4 млн т и Оман – 3,2 млн т. В общей сложности страны Персидского залива обеспечили 40% мирового экспорта карбамида – 21,4 млн т из 53,2 млн т. На страны региона, по данным «Эйлера», приходится и примерно 16% глобального экспорта фосфорных удобрений – 5,3 млн т из 33,3 млн т в 2024 г.
Кроме того, страны Залива контролируют до 50% мирового экспорта серы, без которой невозможно производство фосфатных удобрений, указывает Баранов. По его словам, перебои с серой из стран Залива влияют на производство удобрений в Марокко – одном из крупнейших экспортеров фосфатных удобрений.
По оценке Баранова, перебои с поставками сырья и удобрений с Ближнего Востока приведут к росту цен на удобрения в мире на 25–45% при краткосрочном сценарии конфликта (один-три месяца) и на 90% и более – при долгосрочном (шесть месяцев и более).
Ситуация на рынках удобрений угрожает глобальной продовольственной безопасности. 17 марта заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карл Скау заявил, что продолжение конфликта до июня приведет к недоеданию до 45 млн человек в мире в дополнение к уже голодающим 318 млн.
С этим согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты. Красноженов и Белогорьев указывают, что кризис в регионе пришелся в канун посевной в Северном полушарии и посева озимых в Южном. «Апрель-май – пик спроса на азотные удобрения. Если война к середине апреля не кончится, рынок ждет ажиотажный рост спотовых цен выше пиков весны 2022 г.», – подчеркивает Белогорьев.
Из-за ситуации в Ормузском проливе 16 марта власти Китая, по данным источников Bloomberg, призвали экспортеров остановить отгрузку азотных и калийных удобрений и подтвердили ограничения на экспорт карбамида, чтобы остановить их отток в весеннюю посевную. Китай – крупнейший экспортер карбамида и фосфатов в мире, отмечает Красноженов: «Из-за риска роста цен на агропродукцию Пекин может сократить экспорт удобрений ради внутренней продовольственной безопасности». Ограничения экспорта фосфатов из КНР и других стран усугубят ситуацию, добавив до 20% процентных пунктов к росту цен из-за спроса в посевную, считает Баранов.
На рынке формируется дефицит азотных удобрений, к маю-июню добавится кризис с фосфатами и, если к апрелю поставки не возобновятся, самая тяжелая ситуация сложится в Индии, Юго-Восточной Азии и Восточной Африке, констатирует Белогорьев: «Речь идет о физическом дефиците карбамида и аммиачных удобрений, что подорвет урожаи риса, кукурузы и сахарного тростника».
По мнению Баранова, пока в Южной Америке межсезонье, у нее есть «окно» в несколько месяцев, а США и Европа, скорее всего, выдержат кризис за счет агрессивной скупки удобрений из Тринидада и Тобаго, Канады, Алжира, Египта и Нигерии, что вызовет существенный рост цен и дополнительно ухудшит перспективы азиатских импортеров. Белогорьев отмечает, что кризис с удобрениями грозит нехваткой кормов для мясной промышленности, а ценовое ралли затронет также пшеницу и сахар. На стоимость продовольствия блокада Ормуза прямо влияет ценами на нефтепродукты, фрахт, страхование перевозок: «К следующей зиме мировая экономика может столкнуться с ростом продовольственной инфляции».
При этом Россия занимает около 16% на мировом рынке карбамида, экспортируя более 80% производимых объемов, в фосфорных удобрениях контролирует около 12% мирового экспорта, указывает Красноженов. Она может быть одним из ключевых бенефициаров как «поставщик последней надежды» для Индии и Бразилии, добавляет Белогорьев. Но российские свободные мощности ограничены, остаются проблемы с логистическими «горлышками», указывает эксперт: «Основной выигрыш в краткосрочной перспективе – от роста цен, а не объемов. Долгосрочно недоверие потребителей к надежности поставок из Персидского залива может увеличить спрос на российские удобрения».
Кроме возможностей для российских экспортеров ситуация в Ормузе создает также и риски для российских аграриев. По данным MMI, война вокруг Ирана привела к скачку цен на 39–40% до $575–585/т на экспортный российский карбамид. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, это неизбежно скажется и на росте стоимости российского продовольствия.