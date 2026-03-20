Война с Ираном грозит глобальным кризисом аграрного сектора в начале посевной

По данным ЦЦИ, на 16 марта на Ближнем Востоке цены на гранулированный карбамид выросли до уровня $650–715/т на базисе FOB (+10% к предыдущей неделе), в Египте – до $665–700/т (+5%). В Алжире цены на карбамид выросли на 5% до $725/т. В Иране котировка составила $525/т. В Юго-Восточной Азии цена выросла на 9% до $750/т. Неделей ранее ЦЦИ фиксировал удорожание карбамида в Египте на 36% к уровню последней недели февраля, на Ближнем Востоке – на 30%, в США – на 32%, в Юго-Восточной Азии – на 34%, в Бразилии – на 30%.