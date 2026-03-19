Конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на российские удобрения

Конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на российские удобренияУвеличение спроса на продукцию из РФ позволит заработать отечественным компаниям
Экспортные цены на российские удобрения резко выросли на фоне вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) и агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).
Наиболее существенно выросла стоимость азотных удобрений – карбамида и аммиачной селитры. По данным MMI, стоимость карбамида на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика с 26 февраля по 12 марта увеличилась на 39–40% до $575–585/т. По данным ЦЦИ на 13 марта, котировки достигли $563–586/т, а отдельные сделки заключались по цене $600/т. Это максимальные значения с октября 2022 г.
