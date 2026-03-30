Эксперты предположили, как Минэк изменит прогноз в апреле

Министерство оценит, как на оживление экономики влияет постепенное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). «Очень многое сейчас будет зависеть от ответа на ряд долгосрочных вызовов. Первое – какие будут сценарные условия (цена нефти и курс рубля. – «Ведомости»). Исходя из этого – какой будет ситуация с бюджетом и какие меры будут приняты для долгосрочной сбалансированности бюджета», – отметил Решетников. По его словам, исходя из этого будет понятна и долгосрочная политика ЦБ. Сейчас правительство очень плотно взаимодействует с ЦБ, обсуждает структуру кредитования – как кредит госсектору, в том числе регионам и госкомпаниям, – влияет на ДКП. Есть еще большой сектор, который завязан на крупнейшие проекты с господдержкой, в том числе фабрика проектного финансирования, соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).