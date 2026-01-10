За мир во всем мире: как появилась и чем стала ООН

В ходе дебатов в Генассамблее у каждой страны есть 15 минут, чтобы объяснить свою позицию. Но не все соблюдают это правило. Речь советского лидера Никиты Хрущева вошла в тройку по своей продолжительности: в 1960 г. он вещал 140 минут. В том же году Фидель Кастро установил рекорд, который до сих пор никто не побил: лидер Кубы говорил больше четырех часов (269 минут). После этого случая на трибуне установили специальные лампочки, которые зажигаются, напоминая ораторам о времени. Но, судя по всему, это не остановило лидера Ливии Муаммара Каддафи, который в 2009 г. говорил 96 минут.