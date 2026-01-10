За мир во всем мире: как появилась и чем стала ООН

За мир во всем мире: как появилась и чем стала ООНГлавной дипломатической площадке планеты исполнилось 80 лет
10 января 1946 г. в Лондоне открылась первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В заседании тогда приняла участие 51 страна, а его первый председатель Поль-Анри Спаак в своей речи процитировал скептиков, пророчивших новому миротворческому форуму быстрый крах. Спустя 80 лет, несмотря на все кризисы, критику и неудачи, ООН остается главной дипломатической площадкой международного уровня.
Неудачные попытки
«В Сан-Франциско предсказывали, что устав никогда не будет принят, в Лондоне – что Организация никогда не будет создана. За последние несколько недель нам неоднократно говорили, что мы больше никогда не соберемся, а теперь говорят, что мы, несомненно, собираемся разорвать друг друга на части», – заявил во время инаугурации в 1946 г. первый председатель Генассамблеи ООН Поль-Анри Спаак. После двух мировых войн мало кто верил, что получится сделать международную организацию, отстаивающую мир и права человека, эффективной. К тому же неудачный опыт предшественницы ООН – Лиги Наций – также не способствовал оптимизму.
Первые организации международного уровня начали появляться в отдельных сферах еще в XIX в. Например, в 1865 г. возник Международный союз электросвязи, а в 1874 г. – Всемирный почтовый союз. Сейчас они обе входят в ООН, являясь ее специализированными учреждениями. В 1899 г. в Гааге (Нидерланды) прошла первая Международная конференция мира, которая приняла конвенцию о мирном решении международных столкновений.
«Все, к чему мы стремимся в этой войне, не является чем-то необычным для нас. Это сделать мир безопасным для того, чтобы в нем жить, и особенно безопасным для всех миролюбивых государств <...> в противовес силе и своекорыстной агрессии», – заявлял в годы Первой мировой войны тогдашний президент США Вудро Вильсон. Он был одним из инициаторов создания международной организации, которая бы урегулировала споры между странами и предотвращала военные действия. Планировалось, что эти задачи можно будет решать с помощью юридических процедур. В январе 1920 г. возникла Лига Наций, чей устав подписали 44 государства.
Но правительства многих стран неохотно выполняли решения Лиги Наций, поскольку за ней не было силы. Например, у этой организации отсутствовал свой миротворческий контингент. Вплоть до 1934 г. членом не был СССР, а после нападения на Финляндию в 1939 г. Советский Союз исключили. Еще раньше, в 1933 г., из состава Лиги Наций вышли Германия и Япония, а в 1937 г. – Италия.
Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну и с ее началом 1 сентября 1939 г. к посредничеству организации мало кто обращался. Из-за своей неэффективности в годы войны она де-факто прекратила существование. В апреле 1946 г. в Женеве была созвана ее последняя ассамблея: делегаты приняли резолюцию о передаче власти и функций, а также Дворца Наций с библиотекой и архивом в новообразованную ООН.
Послевоенный мир
Уже во время Второй мировой войны страны антигитлеровской коалиции начали обсуждать планы о создании более эффективной международной организации. Такие дискуссии велись, например, на встречах лидеров США, СССР и Великобритании в Тегеране в 1943 г. В январе 1942 г. четыре страны – США, Великобритания, СССР и Китай – подписали декларацию, в которой впервые появилось название «Объединенные нации». В сентябре – октябре 1943 г. на конференции Думбратон-Оксе в Вашингтоне страны разработали детали будущей ООН: были согласованы предложения по поводу ее целей, структуры и функционирования.
За несколько дней до конца войны в Европе, в апреле 1945 г., в Сан-Франциско состоялась конференция, а 26 июня делегаты от 50 стран подписали Устав ООН. В октябре того же года он был ратифицирован.
Первое заседание Генассамблеи ООН открылось 10 января 1946 г. в Вестминстерском дворце в Лондоне. Во время своего выступления Спаак зачитал преамбулу устава ООН: «Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций <…> и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи».
Спаак был активным сторонником, а также одним из инициаторов послевоенной интеграции и «отцов-основателей» Европейского союза. Он родился в 1899 г. в коммуне Брюссельского столичного региона Схарбек. В 1938 г. Спаак стал премьер-министром Бельгии, а с началом Второй мировой войны и вторжением Германии в страну находился во Франции и Испании на положении интернированного. Вскоре ему удалось перебраться в Великобританию, где он возглавлял бельгийское правительство в изгнании.
После окончания войны Спаак представлял Бельгию на Парижской мирной конференции, а затем неоднократно занимал посты премьера и главы МИД королевства. Неудивительно, что такой послужной список и политические убеждения поспособствовали избранию на должность председателя.
За право возглавить первую сессию боролся норвежский политик Трюгве Ли, но в итоге Спаак его обошел с результатом 28 против 23 голосов. Зато вместо должности председателя Ли в феврале того же года был избран первым генеральным секретарем ООН. Совет безопасности организации проголосовал за него единогласно, а в Генассамблее он получил 46 голосов против трех.
В уставе ООН должность генерального секретаря описывается лишь как «главный административный сотрудник организации». Во многом благодаря Ли она получила признание в международной дипломатии, хотя многие отмечают и заслуги второго генсека Дага Хаммаршёльда. Из-за своей активной позиции по политическим вопросам, которые касались Ирана, Палестины, Берлина, представительства Китая и Кореи, а также последовательной и решительной защите единства и принципов ООН, Трюгве Ли удалось сделать этот пост достаточно независимым и автономным. На этой основе другие генеральные секретари выстраивали свою работу.
Первый состав
На первой сессии Генассамблеи присутствовали представители 51 государства. В их числе были мировые лидеры. В отличие от Лиги Наций, Советский Союз с самого основания организации входил в ее состав и был активным участником. В число первоначальных членов организации вошли также и другие страны антигитлеровской коалиции, а также крупные державы: США, Великобритания, Франция, Бразилия, Канада, Мексика, Египет, Турция, Чехословакия (сейчас – Чехия и Словакия), Югославия (сейчас – Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония).
Во время подписания Устава ООН в Сан-Франциско не было Польши – на тот момент у государства было два правительства: одно находилось в изгнании, другое было просоветским. В итоге международное признание получило второе. Польша стала 51-м первоначальным членом ООН.
Относительно небольшое число стран объясняется, в том числе, тем, что многие ныне независимые страны Азии и Африки тогда еще оставались колониями. Они пополнили состав организации в 1950-1970-е, когда стали получать независимость от крупных держав в процессе деколонизации.
При этом в первоначальный состав ООН вошел ряд территорий, у которых не было формальной независимости. Полноправными членами организации, например, были Украинская и Белорусская ССР, бывшие на тот момент республиками Советского Союза и считавшиеся, согласно конституции, сооснователями первого социалистического государства. Также право голоса имела британская колония Индия, которая включала современные Пакистан и Бангладеш. Хотя Новая Зеландия имела фактический суверенитет от Великобритании, формально на тот момент страна не соответствовала критериям независимости. При этом она тоже вошла в состав ООН. Членом стали и Филиппины, бывшие на тот момент под протекторатом США.
Изначально в состав ООН входила Китайская Республика, но после поражения от коммунистов в гражданской войне за этим государством остался лишь остров Тайвань и оно постепенно стало терять международное влияние. В 1971 г. его место передали Китайской Народной Республике (КНР). Тайвань сейчас является частично признанным государством.
В октябре 1946 г. в Нью-Йорке прошла вторая сессия ООН. В этом городе под свою штаб-квартиру организация получила землю на берегу пролива Ист Ривер благодаря Джону Д. Рокфеллеру-младшему, выделившему грант в размере $8,5 млн. 10 января 1951 г. на этом участке было построено и открыто здание, в котором до сих пор проходят заседания организации.
Театр дипломатии
«Возможно, когда-нибудь в будущем пессимисты окажутся правы, я не знаю. Но в чем я уверен, так это в том, что сегодня они ошибаются», – заявил в 1946 г. Поль-Анри Спаак. С 1945 г. к организации присоединились более восьмидесяти стран, которые в недавнем прошлом были колониями. Сейчас в составе ООН состоят 193 государства.
В организацию входят только независимые и международно признанные страны, а также «ассоциированные государства», например Андорра, Палау и Микронезия. При этом из международно признанных государств в состав ООН не входит Ватикан. Однако страна имеет статус наблюдателя, как Палестина и Мальтийский орден.
Швейцария вступила в ООН лишь в 2002 г., став ее 190-м членом. Страна долгое время соблюдала нейтралитет, хотя Женева – один из важных центров организации, где находится одно из ее отделений. С тех пор ООН пополнилась лишь тремя новыми членами. Самым молодым государством стал Южный Судан в июле 2011 г. после провозглашения независимости от Судана.
Помимо отделения в швейцарской Женеве, у ООН есть также филиалы в Вене (Австрия) и Найроби (Кения). Сама Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке (США), а международный суд – в Гааге (Нидерланды).
В штаб-квартире расположены основные органы ООН, включая Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности. Несмотря на то что здание находится в США, оно пользуется экстерриториальными привилегиями и находится под управлением самой организации. При этом специализированные учреждения ООН, такие как ЮНЕСКО, расположены в других городах: в Монреале (Канада), Риме (Италия), Вашингтоне (США), Париже (Франция), Берне (Швейцария) и так далее.
Сами сессии Генассамблеи проходят с сентября по декабрь. В остальное время она работает по мере необходимости, собираясь на внеочередные заседания, касающиеся, например, вопросов борьбы с терроризмом или поддержания международного мира и безопасности.
В ходе дебатов в Генассамблее у каждой страны есть 15 минут, чтобы объяснить свою позицию. Но не все соблюдают это правило. Речь советского лидера Никиты Хрущева вошла в тройку по своей продолжительности: в 1960 г. он вещал 140 минут. В том же году Фидель Кастро установил рекорд, который до сих пор никто не побил: лидер Кубы говорил больше четырех часов (269 минут). После этого случая на трибуне установили специальные лампочки, которые зажигаются, напоминая ораторам о времени. Но, судя по всему, это не остановило лидера Ливии Муаммара Каддафи, который в 2009 г. говорил 96 минут.
За годы существования ООН не обходилось и без скандалов на заседаниях Генассамблей. Например, в знак протеста участники могут покинуть зал. Тот же Каддафи критиковал структуру Совбеза ООН, назвав его «Советом терроризма». А в 1960 г., пытаясь утихомирить разошедшегося не на шутку Хрущева и поднявшийся в зале шум, тогдашний председатель сломал молоток. Экс-президент Уганды Иди Амин в 1972 г. сравнил премьер-министра Великобритании Эдварда Хита с Адольфом Гитлером. Правда, позже он заявил, что ошибся и имел в виду Уинстона Черчилля.
В 2020 г. на фоне распространения коронавирусной инфекции впервые в истории заседание Генассамблеи ООН прошло онлайн. Хотя мировые лидеры не приехали на общеполитические дебаты, они направили видеозаписи своих выступлений.
Современные вызовы
Деятельность ООН часто подвергается критике. Организацию обвиняют в том, что она не предотвращает военные конфликты или плохо справляется с миграционными кризисами или климатическими проблемами. Нередко ее деятельность, по мнению критиков, сводится к тому, что ООН «выражает обеспокоенность» по какой-либо проблеме. Организацию также винят в предвзятости и она не раз была замешана в коррупционных скандалах.
То, что ООН не панацея от всех бед, признают и в самой организации. Председатель 74-й сессии Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде, прошедшей в июле 2020 г., заявлял, что несмотря на все усилия, конфликты и раздоры продолжаются, а в некоторых случаях обществу наносится непоправимый ущерб. ООН, например, не смогла предотвратить геноцид в Руанде.
«Многие считают, что международное сообщество потерпело поражение в этих вопросах. Поэтому мы должны тщательно все проанализировать и продолжить совместную работу как от имени сообществ, которые нуждаются в нас больше всего, так и в честь миротворцев и персонала ООН, которые заплатили самую высокую цену, чтобы исполнить свой долг», – заявлял он.
Тем не менее, хотя ООН в полной мере не смогла стать миротворцем и панацеей от всех бед человечества, организация является важным международным органом по оказанию гуманитарной помощи, а также площадкой для разрешения споров между странами. Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в 2021 г. подчеркивал, что благодаря существованию организации международному сообществу удалось избежать Третьей мировой войны.
Является ли это заслугой ООН или нет, но планета действительно уже 80 лет живет без мировых войн. Гутерриш также отмечал роль Генассамблеи в таких сферах, как деколонизация, контроль над вооружениями, защита прав человека и борьба с изменением климата. Годом ранее, в 2020 г., делегаты приняли резолюцию, в которой призывали к солидарности в борьбе с пандемией COVID-19. «Мы, народы, должны оставаться непоколебимыми в нашей решимости продвигать цели и принципы нашего Устава», – подчеркивал Тиджани Мухаммад-Банде.