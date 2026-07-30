World Boxing допустила россиян к участию в международных соревнованиях

7 июля МОК отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Решение означает, что россияне теперь могут принимать участие в международных состязаниях не в нейтральном статусе. Вопрос допуска с флагом и гимном был отдан на откуп федерациям по тем или иным видам спорта.