World Boxing допустила россиян к участию в международных соревнованиях
Международная федерация бокса (World Boxing) сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
«Российский бокс возвращается на мировую арену», – добавил он.
По словам министра, решение международной федерации особенно важно, поскольку именно именно World Boxing уполномочен Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Дегтярев рассказал, что восстановление нормальных связей обсуждалось лично с президентом федерации, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе.
28 июля все ограничения в отношении российской сборной отменила Международная федерация функционального многоборья (International Functional Fitness Federation, IF3). Согласно ожиданиям IF3, сборная России поучаствует в соревнованиях серии «мастерс» и в чемпионате мира в этом сезоне.
7 июля МОК отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Решение означает, что россияне теперь могут принимать участие в международных состязаниях не в нейтральном статусе. Вопрос допуска с флагом и гимном был отдан на откуп федерациям по тем или иным видам спорта.