Федерация функционального многоборья сняла ограничения со сборной РФ

В феврале 2022 г. в связи с началом спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских атлетов, а также официальных лиц из этих стран к международным турнирам. В декабре 2025-го МОК рекомендовал допускать россиян к юниорским соревнованиям с государственной символикой. В мае 2026-го в МОКе отменили ограничения в отношении белорусских спортсменов.