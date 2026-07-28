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Федерация функционального многоборья сняла ограничения со сборной РФ

Ведомости

Международная федерация функционального многоборья (International Functional Fitness Federation, IF3) отменила все ограничения в отношении российской сборной. Об этом сообщается на сайте Федерации функционального многоборья России.

Российским спортсменам разрешат вернуться в IF3 на международную арену с флагом и гимном. Объявление было сделано в соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене дисквалификации Олимпийского комитета России.

Спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях в качестве представителей своей страны и вернуться к командным соревнованиям. Согласно ожиданиям IF3, сборная России поучаствует в соревнованиях серии «мастерс» и в чемпионате мира в этом сезоне.

7 июля МОК отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Решение означает, что россияне теперь могут принимать участие в международных состязаниях не в нейтральном статусе. Вопрос допуска с флагом и гимном был отдан на откуп федерациям по тем или иным видам спорта.

В феврале 2022 г. в связи с началом спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских атлетов, а также официальных лиц из этих стран к международным турнирам. В декабре 2025-го МОК рекомендовал допускать россиян к юниорским соревнованиям с государственной символикой. В мае 2026-го в МОКе отменили ограничения в отношении белорусских спортсменов.

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