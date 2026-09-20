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На Украине заявили о фактическом уничтожении металлургической промышленности

Ася Султанова
Friedmann Vogel / EPA / ТАСС
Friedmann Vogel / EPA / ТАСС

Украинская металлургическая отрасль фактически перестала существовать после российских ударов по трем крупнейшим заводам страны. Об этом в интервью FT заявил руководитель аппарата генерального директора Metinvest Александр Водовиз.

«На сегодняшний день [у Украины] больше нет металлургической промышленности», – заявил Водовиз.

По его словам, российские баллистические ракеты были нацелены на доменные печи трех заводов – двух предприятий Metinvest и завода ArcelorMittal в Кривом Роге. В обеих компаниях сообщили, что заводы, вместе производившие 90% стали в стране, сейчас простаивают. Водовиз сказал, что сейчас они не понимают, сколько времени займет ремонт: дни, недели, месяцы или годы. По его словам, остановка заводов, на которых в общей сложности работают более 15 000 человек, может иметь серьезные косвенные последствия и огромное влияние на поступление налогов в бюджет.

Как пишет издание, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что из-за российских атак государство может потерять около $1,5 млрд налоговых поступлений. Украина, по его оценкам, сталкивается с новым дефицитом бюджета, который в этом году составит $27 млрд.

Министерство обороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по промышленным, энергетическим и логистическим объектам на территории Украины.

12 сентября ВС РФ провели массированную атаку на украинские металлургические заводы, производящие военную продукцию, в Запорожье, Днепре и Кривом Роге. 17 сентября российские военные ночью нанесли удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, а также военно-промышленного комплекса Украины.

ArcelorMittal в Кривом Роге попал под удар 16 августа. В ночь на 10 августа в Запорожье ВС РФ ударили по металлургическому комбинату «Запорожсталь». Он входит в группу Metinvest и выпускает листовой прокат для брони, фортификаций, бронежилетов и защитных экранов на бронетехнику от дронов.

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