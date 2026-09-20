На Украине заявили о фактическом уничтожении металлургической промышленности

По его словам, российские баллистические ракеты были нацелены на доменные печи трех заводов – двух предприятий Metinvest и завода ArcelorMittal в Кривом Роге. В обеих компаниях сообщили, что заводы, вместе производившие 90% стали в стране, сейчас простаивают. Водовиз сказал, что сейчас они не понимают, сколько времени займет ремонт: дни, недели, месяцы или годы. По его словам, остановка заводов, на которых в общей сложности работают более 15 000 человек, может иметь серьезные косвенные последствия и огромное влияние на поступление налогов в бюджет.