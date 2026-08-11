Армия России поразила склад с дронами в Киеве и завод в Запорожье

ВС РФ в ночь на 10 августа нанесли удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. В числе пораженных целей – логистические центры в Киеве и металлургический комбинат в Запорожье. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.