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Армия России поразила склад с дронами в Киеве и завод в Запорожье

Ведомости

ВС РФ в ночь на 10 августа нанесли удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. В числе пораженных целей – логистические центры в Киеве и металлургический комбинат в Запорожье. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

Один из пораженных объектов – терминал «Новая почта». Его использовали как центр для товаров двойного назначения: деталей для дронов, средств РЭБ и робототехники.

Второй объект – складской комплекс «Сан-парк» (Киев-3) площадью 50 000 кв. м. Там хранилось до 15 000 ударных FPV-дронов, включая модели с тепловизорами, а также станции управления.

В Запорожье ударили по металлургическому комбинату «Запорожсталь». Он входит в группу «Метинвест» и выпускает листовой прокат для брони, фортификаций, бронежилетов и защитных экранов на бронетехнику от дронов.

Ранее, 9 августа, ВС РФ нанесли удар по железнодорожным объектам, которые использовались ВСУ. Армия России уничтожила железнодорожный кран, ремонтный поезд и три локомотива в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Также удары нанесены по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. 

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