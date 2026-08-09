«Герани» ударили по локомотивам ВСУ в трех областях Украины

8 августа российские военные атаковали военные склады с аппаратурой связи и средствами РЭБ в порту Одессы. В порту Николаева ликвидировали сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом. В акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ.