«Герани» ударили по локомотивам ВСУ в трех областях Украины
ВС РФ поразили объекты железнодорожной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Беспилотники «Герань» нанесли удары по целям в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.
В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области российские военные уничтожили железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. В Днепропетровской области в районе Кудашевки под удар попал локомотив. Еще один локомотив уничтожили в Сумской области в районе населенного пункта Беланы.
8 августа российские военные атаковали военные склады с аппаратурой связи и средствами РЭБ в порту Одессы. В порту Николаева ликвидировали сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом. В акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ.