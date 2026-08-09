Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

«Герани» ударили по локомотивам ВСУ в трех областях Украины

Ведомости

ВС РФ поразили объекты железнодорожной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Беспилотники «Герань» нанесли удары по целям в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области российские военные уничтожили железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. В Днепропетровской области в районе Кудашевки под удар попал локомотив. Еще один локомотив уничтожили в Сумской области в районе населенного пункта Беланы.

Российские военные также нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. 9 августа в Минобороны также сообщили о поражении портовой инфраструктуры и гражданских судов, задействованных в логистических целях ВСУ.

8 августа российские военные атаковали военные склады с аппаратурой связи и средствами РЭБ в порту Одессы. В порту Николаева ликвидировали сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом. В акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте