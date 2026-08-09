Российские войска поразили цели в портах Одессы и Черноморска

8 августа российские военные атаковали военные склады с аппаратурой связи и средствами РЭБ в порту Одессы. В порту Николаева ликвидировали сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом. Кроме того, в акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ. 6 и 7 августа ВС РФ пoразили три сухoгруза, которые перевозили боеприпасы для украинской армии.