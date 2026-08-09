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Российские войска поразили цели в портах Одессы и Черноморска

Ведомости

ВС России ударили по объектам портовой инфраструктуры и морским судам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

Объекты были атакованы высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА.

В порту Одессы ВС РФ уничтожили склады ГСМ и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморска под удар попали объекты хранения ГСМ и военного снаряжения.

В населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, расположенных к северо-востоку от Одессы, поражены резервуары с топливом, предназначавшимся для нужд ВСУ.

8 августа российские военные атаковали военные склады с аппаратурой связи и средствами РЭБ в порту Одессы. В порту Николаева ликвидировали сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом. Кроме того, в акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ. 6 и 7 августа ВС РФ пoразили три сухoгруза, которые перевозили боеприпасы для украинской армии.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО ночью ликвидировали 153 украинских беспилотника над регионами России.

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