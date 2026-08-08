ВС РФ ударили по военным складам в портах Одессы и Николаева
Вооруженные силы (ВС) РФ в течение дня нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны.
В порту Одессы под удар попали военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы.
В порту Николаева уничтожили сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом. Кроме того, в акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ.
Вечером 6 августа и утром 7 августа ВС РФ пoразили три сухoгруза, которые перевозили боеприпасы для украинской армии.
8 августа Минобороны РФ сообщило о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования по оборонному предприятию и складу топлива в Киеве. В Черном море ударные беспилотники поразили два сухогруза, перевозивших вооружение в украинские порты.
3 августа военное ведомство сообщило об ударах по заводу и терминалу в порту Черноморска. Там ремонтировали технику и хранили боеприпасы и топливо.