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ВС РФ ударили по военным складам в портах Одессы и Николаева

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ в течение дня нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны.

В порту Одессы под удар попали военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы.

В порту Николаева уничтожили сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом. Кроме того, в акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ.

Вечером 6 августа и утром 7 августа ВС РФ пoразили три сухoгруза, которые перевозили боеприпасы для украинской армии.

8 августа Минобороны РФ сообщило о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования по оборонному предприятию и складу топлива в Киеве. В Черном море ударные беспилотники поразили два сухогруза, перевозивших вооружение в украинские порты.

3 августа военное ведомство сообщило об ударах по заводу и терминалу в порту Черноморска. Там ремонтировали технику и хранили боеприпасы и топливо.

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