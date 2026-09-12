ВС РФ нанесли массированный удар по металлургии Украины и портам Одессы
Минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку на украинские металлургические заводы, производящие военную продукцию, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Об этом сообщает Минобороны. Под удар также попала портовая инфраструктура Одесской области, через которую идут поставки для ВСУ, а также морские суда, используемые украинской армией. ВС РФ применили высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
В Запорожской области:
металлургический комбинат «Запорожсталь» (ПАО «Запорожсталь») в Запорожье. Это один из основных поставщиков листового металлопроката для защитных конструкций и брони военной техники. Предприятие также выпускает пластины для бронежилетов.
В Днепропетровской области:
металлургический комбинат в городе Кривой Рог; там выпускалась металлургическая продукция для производства вооружения и военной техники;
инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода «Интерпайп cталь» в Днепропетровске – крупнейший на Украине производитель и поставщик металлопроката для продукции военного назначения;
Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в городе Кривой Рог, которые добывают, обогащают и агломерируют железную руду для выпуска металлургической продукции военного назначения.
В порту Черноморск Одесской области:
объекты портовой инфраструктуры, где разгружается и хранится имущество военного назначения;
два сухогруза, доставившие для ВСУ вооружение и военную технику;
морской буксир.
11 сентября российские военные поразили «Новую почту», дата-центр и завод по ремонту техники ВСУ. Дата-центр «Би-мобайл» использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, а также для обеспечения работы сетевого оборудования ВСУ. На складе «Новой почты» в Хмельницком хранились и распределялись беспилотники и комплектующие.