ВС РФ нанесли массированный удар по металлургии Украины и портам Одессы

Минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку на украинские металлургические заводы, производящие военную продукцию, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Об этом сообщает Минобороны. Под удар также попала портовая инфраструктура Одесской области, через которую идут поставки для ВСУ, а также морские суда, используемые украинской армией. ВС РФ применили высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.