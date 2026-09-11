ВС РФ поразили «Новую почту», дата-центр и завод по ремонту техники ВСУ
ВС РФ ночью нанесли групповые удары по объектам ВСУ на Украине с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, удары наносились по промышленным, логистическим объектам и дата-центрам, морским портам, а также судам, которые использовались в интересах ВСУ.
В Киеве и Киевской области:
Дата-центр «Би-мобайл», который использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, а также обеспечения работы сетевого оборудования ВСУ;
Логистический центр «Гостомель», использовавшийся для хранения и распределения комплектующих для производства БПЛА.
В Хмельницкой области:
Терминал «Новой почты» в Хмельницком, где хранились и распределялись БПЛА и комплектующие.
В Днепропетровской области:
Логистический центр «Днепр», который использовался для хранения беспилотников.
В Одессе и Одесской области:
Завод автомобильных агрегатов, занимавшийся ремонтом и обслуживанием техники ВСУ;
Склад в Визирке с комплектующими для беспилотников иностранного производства;
В порту Черноморска поражены два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения для ВСУ, а также морской катер, резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ;
Сухогруз, следовавший в порт Одессы. Судно перевозило грузы для ВСУ.
9 сентября были поражены логистические центры «Делевери» и «Нибулон» в Николаеве, которые использовались ВСУ для хранения и распределения военных грузов. Также был нанесен удар по складу хранения БПЛА на территории предприятия «Конвейермаш». Кроме того, армия России поразила хранилища с военным имуществом и резервуары с ГСМ в порту Николаев. Под удар российских военных попал и буксир, который сопровождал корабли в порт Одессы.