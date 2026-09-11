ВС РФ поразили «Новую почту», дата-центр и завод по ремонту техники ВСУ

9 сентября были поражены логистические центры «Делевери» и «Нибулон» в Николаеве, которые использовались ВСУ для хранения и распределения военных грузов. Также был нанесен удар по складу хранения БПЛА на территории предприятия «Конвейермаш». Кроме того, армия России поразила хранилища с военным имуществом и резервуары с ГСМ в порту Николаев. Под удар российских военных попал и буксир, который сопровождал корабли в порт Одессы.