ВС России нанесли удары по складам и портам на Украине
Армия России нанесла удары по объектам логистической инфраструктуры, портам и судам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в результате атаки российские военные поразили логистические центры «Делевери» и «Нибулон» в Николаеве, которые использовались ВСУ для хранения и распределения военных грузов. Также ВС РФ нанесли удар по складу хранения беспилотников на территории предприятия «Конвейрмаш».
Кроме того, армия России поразила хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Николаев». Под удар российских военных попал и буксир, который сопровождал корабли в порт «Одесса».
9 сентября Минобороны сообщило, что ВС РФ установили контроль над селом Озерное в Харьковской области. Как уточнило оборонное ведомство, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
В ночь на 8 сентября армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. Заводы, склады и логистические центры, пораженные в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области, использовались в интересах ВСУ.