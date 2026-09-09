ВС России нанесли удары по складам и портам на Украине

По данным ведомства, в результате атаки российские военные поразили логистические центры «Делевери» и «Нибулон» в Николаеве, которые использовались ВСУ для хранения и распределения военных грузов. Также ВС РФ нанесли удар по складу хранения беспилотников на территории предприятия «Конвейрмаш».