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Российская армия установила контроль над Озерным в Харьковской области

Наталья Захарова
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Озерное в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ в Мах.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 8 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на Украине высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. Заводы, склады и логистические центры, пораженные в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области, использовались в интересах ВСУ.

2 сентября ВС РФ взяли под контроль поселок Казачья Лопань в Харьковской области и город Святогорск в Донецкой народной республике.

1 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент РФ Владимир Путин рассказывал, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки численностью до 2000 человек. Глава российского государства сообщал, что площадь котла составила 460 кв. км, в него входят 27 населенных пунктов.

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