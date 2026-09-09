Российская армия установила контроль над Озерным в Харьковской области

В ночь на 8 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на Украине высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. Заводы, склады и логистические центры, пораженные в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области, использовались в интересах ВСУ.