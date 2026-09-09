Российская армия установила контроль над Озерным в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Озерное в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ в Мах.
Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.
В ночь на 8 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на Украине высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. Заводы, склады и логистические центры, пораженные в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области, использовались в интересах ВСУ.
2 сентября ВС РФ взяли под контроль поселок Казачья Лопань в Харьковской области и город Святогорск в Донецкой народной республике.
1 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент РФ Владимир Путин рассказывал, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки численностью до 2000 человек. Глава российского государства сообщал, что площадь котла составила 460 кв. км, в него входят 27 населенных пунктов.