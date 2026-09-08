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Главная / Политика /

Минобороны России назвало пораженные за ночь цели на Украине

В Киеве и Киевской области нанесены удары по производствам БПЛА
Антон Потоков
Francisco Seco / AP Photo
Francisco Seco / AP Photo

Российская армия ночью 8 сентября нанесла массированный удар по объектам на Украине высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками, сообщило Минобороны России. В ведомстве перечислили все цели, куда наносились удары российскими войсками.

В Киеве были поражены:

  • Ракетный агрегатно-детальный завод – АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина», где производились комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности;

  • Завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт»;

  • Предприятие ООО «Элемент ЮА», осуществлявшее производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа «Хорнет»;

  • Торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где собирались и хранились разведывательные БПЛА самолетного типа «Шарк» и ударные беспилотники средней дальности;

  • Цех сборки беспилотников большой и средней дальности.

В Киевской области:

  • Промышленное предприятие ООО «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви, производящее беспилотники различного назначения;

  • Логистический центр «Р-Пласт», который производил и хранил боеприпасы для БПЛА средней и большой дальности и являлся крупнейшим логистическим центром компании «Умные боеприпасы»;

  • Логистический центр «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка, задействованный для доставки и распределения грузов военного назначения, включая комплектующие для беспилотников.

  • Авиабаза ВСУ «Васильков»;

  • Склад горюче-смазочных материалов в Борисполе;

  • Центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке.

В Одессе и Одесской области:

  • Цех сборки и склад хранения беспилотников;

  • В порту «Черноморск» поражено морское судно типа «танкер», доставившее горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ;

  • Электроподстанция «Днестровская», обеспечивающая функционирование украинских портов.

7 сентября российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в 142 районах Украины. В результате поражены объекты транспортно-логистической инфраструктуры, используемые украинской армией. Удары также пришлись по местам хранения дронов и комплектующих к ним. Также Минобороны сообщало, что около 1700 военнослужащих вооруженных сил Украины ВСУ попали в окружение в Харьковской области.

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