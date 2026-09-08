Минобороны России назвало пораженные за ночь цели на Украине

7 сентября российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в 142 районах Украины. В результате поражены объекты транспортно-логистической инфраструктуры, используемые украинской армией. Удары также пришлись по местам хранения дронов и комплектующих к ним. Также Минобороны сообщало, что около 1700 военнослужащих вооруженных сил Украины ВСУ попали в окружение в Харьковской области.