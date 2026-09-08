Минобороны России назвало пораженные за ночь цели на Украине

Минобороны России назвало пораженные за ночь цели на УкраинеВ Киеве и Киевской области нанесены удары по производствам БПЛА
Российская армия ночью 8 сентября нанесла массированный удар по объектам на Украине высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками, сообщило Минобороны России. В ведомстве перечислили все цели, куда наносились удары российскими войсками.
В Киеве были поражены:
Ракетный агрегатно-детальный завод – АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина», где производились комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности;
Завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт»;
Предприятие ООО «Элемент ЮА», осуществлявшее производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа «Хорнет»;
Торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где собирались и хранились разведывательные БПЛА самолетного типа «Шарк» и ударные беспилотники средней дальности;
Цех сборки беспилотников большой и средней дальности.
В Киевской области:
Промышленное предприятие ООО «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви, производящее беспилотники различного назначения;
Логистический центр «Р-Пласт», который производил и хранил боеприпасы для БПЛА средней и большой дальности и являлся крупнейшим логистическим центром компании «Умные боеприпасы»;
Логистический центр «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка, задействованный для доставки и распределения грузов военного назначения, включая комплектующие для беспилотников.
Авиабаза ВСУ «Васильков»;
Склад горюче-смазочных материалов в Борисполе;
Центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке.
В Одессе и Одесской области:
Цех сборки и склад хранения беспилотников;
В порту «Черноморск» поражено морское судно типа «танкер», доставившее горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ;
Электроподстанция «Днестровская», обеспечивающая функционирование украинских портов.
7 сентября российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в 142 районах Украины. В результате поражены объекты транспортно-логистической инфраструктуры, используемые украинской армией. Удары также пришлись по местам хранения дронов и комплектующих к ним. Также Минобороны сообщало, что около 1700 военнослужащих вооруженных сил Украины ВСУ попали в окружение в Харьковской области.