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Минобороны: 1700 военных ВСУ находятся в окружении в Харьковской области

Сергей Пахомов
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Около 1700 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России на своем официальном сайте.

Кроме того, по данным ведомства, за 24 часа были ликвидированы 40 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, два пикапа и три квадроцикла. Прорваться из окружения ВСУ не пытались.

Минобороны уточнило, что подразделения группировки войск «Север» продолжают стягивать кольцо окружения в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области.

В ночь на 7 сентября ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Измаил был поражен производственно-погрузочный комплекс, использовавшийся для разгрузки военных грузов, поставленных ВСУ странами Запада.

5 сентября российские войска поразили в порту Черноморск сухогруз с военно-техническим имуществом для украинской армии от западных стран. Кроме того, ударные беспилотники большой дальности поразили промпредприятие ООО «Блэк аммо» в Борисполе Киевской области.

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