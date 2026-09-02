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Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР

Инна Шульгина

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Казачья Лопань в Харьковской области и город Святогорск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Казачью Лопань заняли подразделения группировки войск «Север», а Святогорск – западная группировка войск.

О том что Казачья Лопань и Святогорск перешли под контроль ВС РФ, 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. По его словам, в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки численностью до 2000 человек. Глава российского государства сообщал, что площадь котла составила 460 кв. км, в него входят 27 населенных пунктов. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, включая Казачью Лопань и Святогорск.

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