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Металлургический комбинат в Кривом Роге приостановил работу после ударов ВС РФ

Ксения Наумчик

Украинский металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично приостановливает производственные процессы после ракетного удара по предприятию со стороны Вооруженных сил (ВС) России. Об этом компания заявила в своем Telegram-канале.

По данным комбината, в результате атаки повреждены ключевые производственные объекты.

Предприятие уточнило, что пострадали основные мощности энергетического и доменного производства. Из-за повреждений часть процессов пришлось остановить.

16 августа армия России нанесла удар по цехам металлургического комбината в Кривом Роге, выпускающим стальной прокат для производства вооружения и военной техники. В ходе группового удара российские военные ударили по крупнейшему предприятию по переработке нефти в Кременчуге. По данным ведомства, сохранившийся резервуарный парк используется для перевалки поступающих из-за рубежа ГСМ. В Киеве поражены ООО «Файер поинт», выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет «Фламинго», и «Киев-111» (ООО «Укрдефенс кампани»), производящее компоненты для дронов.

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