Металлургический комбинат в Кривом Роге приостановил работу после ударов ВС РФ

16 августа армия России нанесла удар по цехам металлургического комбината в Кривом Роге, выпускающим стальной прокат для производства вооружения и военной техники. В ходе группового удара российские военные ударили по крупнейшему предприятию по переработке нефти в Кременчуге. По данным ведомства, сохранившийся резервуарный парк используется для перевалки поступающих из-за рубежа ГСМ. В Киеве поражены ООО «Файер поинт», выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет «Фламинго», и «Киев-111» (ООО «Укрдефенс кампани»), производящее компоненты для дронов.