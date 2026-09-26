Минэнерго предложило применить механизм внешнего управления к АЗС «Трасса»
Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. Решение по этому вопросу пока не принято. Согласно материалу, также рассматривается возможность получения активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных компаний.
Инициатива поступила до задержания топ-менеджеров и совладельцев «Евротранса», которой принадлежит сеть АЗС. Тогда правоохранители выявили факты хищения топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области.
Президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ, который разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление государства, если владельцы не обеспечили их безопасность. Его нормы распространяются на объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, транспортной и логистической инфраструктуры.
В РСПП призывали уточнить отдельные формулировки указа. Документ создает правовую и процедурную основу для их передачи во временное управление, при этом важно обеспечить единообразное и прозрачное применение этих норм, отмечал президент РСПП Александр Шохин.