Сбербанк и АБ «Россия» повторно уведомили о намерении обанкротить «Евротранс»
Сбербанк и Акционерный банк «Россия» повторно уведомили о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании ПАО «Евротранс» банкротом. Уведомления кредиторов опубликованы от 25 и 26 сентября в «Федресурсе».
В карточках указано, что банки собираются обратиться в арбитражный суд с намерением признать «Евротранс» несостоятельным. Сумма финансовых требований не раскрывается.
Банк «Россия» уже инициировал банкротство «Евротранса» 23 июля. 5 августа так поступал и Сбербанк.
26 сентября РБК со ссылкой на два источника сообщил, что сеть АЗС «Трасса», принадлежащую «Евротрансу», могут передать во внешнее управление. С такой инициативой выступили в Минэнерго РФ. Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. Решение по этому вопросу пока не принято. Согласно материалу, также рассматривается возможность получения активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных компаний.
Инициатива поступила до задержания топ-менеджеров и совладельцев «Евротранса», которому принадлежит сеть АЗС. Тогда правоохранители выявили факты хищения топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области.