Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 781,5+0,94%CNY Бирж.11,5440%IMOEX2 110,46-1,2%RTSI847,2-1,2%RGBI112,73+0,14%RGBITR755,86+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк «Россия» обратится в суд для признания «Евротранса» банкротом

Ведомости

Банк «Россия» намерен обратиться в арбитражный суд, чтобы признать банкротом оператора сети автозаправочных станций (АЗС) «Евротранс», следует из заявления компании на «Федресурсе».

«В соответствии с п.п. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» акционерное общество «Акционерный банк «Россия» <...> уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) публичное акционерное общество «Евротранс»», – говорится в публикации.

С 21 июля Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ПАО «Евротранс». Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «Евротранса» установлены на уровне 100%. После сообщения торговой площадки цена на акции компании взлетела на 101,78% до 51,05 руб.

22 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин объяснил, что запрет связан с внутренними риск-параметрами Национального клирингового центра. По его словам, решение связано не с требованиями регулятора. При его принятии учитывались параметры конкретных финансовых инструментов, в том числе ликвидность ценных бумаг и другие показатели, влияющие на устойчивость расчетов.

«Евротранс» уже допускал технические дефолты по исполнило обязательства по выплате купона нескольких выпусков облигаций. 14 июля компания сообщала, что исполнила 10% обязательств по выплате 15-го купона облигаций серии БО-001Р-07.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её