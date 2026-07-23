Банк «Россия» обратится в суд для признания «Евротранса» банкротом
«В соответствии с п.п. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» акционерное общество «Акционерный банк «Россия» <...> уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) публичное акционерное общество «Евротранс»», – говорится в публикации.
22 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин объяснил, что запрет связан с внутренними риск-параметрами Национального клирингового центра. По его словам, решение связано не с требованиями регулятора. При его принятии учитывались параметры конкретных финансовых инструментов, в том числе ликвидность ценных бумаг и другие показатели, влияющие на устойчивость расчетов.
«Евротранс» уже допускал технические дефолты по исполнило обязательства по выплате купона нескольких выпусков облигаций. 14 июля компания сообщала, что исполнила 10% обязательств по выплате 15-го купона облигаций серии БО-001Р-07.