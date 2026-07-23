Банк «Россия» обратится в суд для признания «Евротранса» банкротом

22 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин объяснил, что запрет связан с внутренними риск-параметрами Национального клирингового центра. По его словам, решение связано не с требованиями регулятора. При его принятии учитывались параметры конкретных финансовых инструментов, в том числе ликвидность ценных бумаг и другие показатели, влияющие на устойчивость расчетов.