Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
DVEC1,146+5,62%CNY Бирж.11,641+0,61%IMOEX2 000,69+2,16%RTSI804,77+2,27%RGBI111,62+0,66%RGBITR747,9+0,74%
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа запретила «шорты» по акциям «Евротранса» с 21 июля

Ведомости

Московская биржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ПАО «Евротранс» с 21 июля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «Евротранса» будут установлены на уровне 100%. Это значение задает минимальную долю собственных средств инвестора, которые должны быть у него на счету для операций с акциями компании.

После сообщения Мосбиржи стоимость акций «Евротранса» взлетела на 101,78% до 51,05 руб.

Ранее «Евротранс» допустил технические дефолты по исполнило обязательства по выплате купона нескольких выпусков облигаций. 14 июля компания отчиталась, что исполнила 10% обязательств по выплате 15-го купона облигаций серии БО-001Р-07.

«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь