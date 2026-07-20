Мосбиржа запретила «шорты» по акциям «Евротранса» с 21 июля
Московская биржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ПАО «Евротранс» с 21 июля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «Евротранса» будут установлены на уровне 100%. Это значение задает минимальную долю собственных средств инвестора, которые должны быть у него на счету для операций с акциями компании.
После сообщения Мосбиржи стоимость акций «Евротранса» взлетела на 101,78% до 51,05 руб.
Ранее «Евротранс» допустил технические дефолты по исполнило обязательства по выплате купона нескольких выпусков облигаций. 14 июля компания отчиталась, что исполнила 10% обязательств по выплате 15-го купона облигаций серии БО-001Р-07.
«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.