Мосбиржа объяснила ограничение шорт-позиций по акциям «ЕвроТранса»
Московская биржа связала запрет на открытие коротких позиций по акциям «ЕвроТранса» с внутренними риск-параметрами Национального клирингового центра. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин.
По словам Блохина, решение о запрете шорт-позиций было принято в рамках методики управления рисками НКЦ. В Мосбирже уточнили, что решение связано не с требованиями регулятора, а с оценкой рисков со стороны клиринговой инфраструктуры.
Блохин также сообщил, что Мосбиржа не получала предписаний от Банка России по поводу введения ограничений на короткие позиции по бумагам «ЕвроТранса». НКЦ, входящий в группу Мосбиржи, при принятии подобных решений учитывает параметры конкретных финансовых инструментов, включая их ликвидность и другие показатели, влияющие на устойчивость расчетов.
С 21 июля Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ПАО «Евротранс». Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «Евротранса» будут установлены на уровне 100%. Это значение задает минимальную долю собственных средств инвестора, которые должны быть у него на счету для операций с акциями компании. После сообщения Мосбиржи стоимость акций «Евротранса» взлетела на 101,78% до 51,05 руб.
«Евротранс» уже допускал технические дефолты по исполнило обязательства по выплате купона нескольких выпусков облигаций. 14 июля компания отчиталась, что исполнила 10% обязательств по выплате 15-го купона облигаций серии БО-001Р-07.