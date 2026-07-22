Мосбиржа объяснила ограничение шорт-позиций по акциям «ЕвроТранса»

С 21 июля Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ПАО «Евротранс». Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «Евротранса» будут установлены на уровне 100%. Это значение задает минимальную долю собственных средств инвестора, которые должны быть у него на счету для операций с акциями компании. После сообщения Мосбиржи стоимость акций «Евротранса» взлетела на 101,78% до 51,05 руб.