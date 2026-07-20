Акции «Евротранса» взлетели почти на 102% после запрета на короткие позиции
Акции ПАО «Евротранс» подорожали на 101,78% после запрета Московской биржи коротких позиций на эти ценные бумаги, свидетельствуют данные площадки.
На закрытие торгов стоимость акций «Евротранса» составила 51,05 руб. Цена выросла на 25,75 руб. за день.
Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям «Евротранса» с 21 июля. Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «Евротранса» будут установлены на уровне 100%. Это значение задает минимальную долю собственных средств инвестора, которые должны быть у него на счету для операций с акциями компании.
«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.