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Главная / Финансы /

Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве «Евротранса»

Ведомости

Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Евротранса», следует из информации на сайте Федресурс. 5 августа компания допустила дефолт по трем выпускам облигаций.

В карточке на сайте банк уведомил о намерении обратиться с заявление в Арбитражный суд.

23 июля банк «Россия» обратился в суд для признания «Евротранса» банкротом. До этого Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ПАО «Евротранс». Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «Евротранса» установлены на уровне 100%. После сообщения торговой площадки цена на акции компании взлетела на 101,78% до 51,05 руб.

«Евротранс» допускал технические дефолты по исполнению обязательства по выплате купона нескольких выпусков облигаций. В середине июля компания, до введения ограничений Мосбиржей, сообщала, что исполнила 10% обязательств по выплате 15-го купона облигаций серии БО-001Р-07.

5 августа стало известно, что «Евротранс» допустил полноценный дефолт по трем выпускам. Дефолт допущен по биржевым облигациям серии БО-001P-09, «зеленым» облигация серии 01, «зеленым» облигациям серии 002Р-02.

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