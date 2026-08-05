Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве «Евротранса»

23 июля банк «Россия» обратился в суд для признания «Евротранса» банкротом. До этого Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ПАО «Евротранс». Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «Евротранса» установлены на уровне 100%. После сообщения торговой площадки цена на акции компании взлетела на 101,78% до 51,05 руб.