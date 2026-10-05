Минфин выплатил купон по еврооблигациям в сумме 7 млрд рублей

В 2026 г. предельный объем размещения госдолга, по оценкам Минфина, будет не более 6,47 трлн руб. по номиналу. Как подсчитывали «РБК Инвестиции», за первые девять месяцев 2026 г. ведомству удалось привлечь 4 трлн руб.