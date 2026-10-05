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Главная / Инвестиции /

Минфин выплатил купон по еврооблигациям в сумме 7 млрд рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин РФ полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2042 г. Об этом ведомство сообщило на сайте.

Средства в размере 7 млрд руб. (эквивалент $84,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям – НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

16 сентября Минфин сообщил, что исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения в 2043 г. в общей сумме 3,7 млрд руб. ($44,1 млн).

В 2026 г. предельный объем размещения госдолга, по оценкам Минфина, будет не более 6,47 трлн руб. по номиналу. Как подсчитывали «РБК Инвестиции», за первые девять месяцев 2026 г. ведомству удалось привлечь 4 трлн руб.

В 2027–2029 гг. исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 2,2% ВВП в 2027 г. и 1,9% ВВП – в 2028 и 2029 гг. соответственно.

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